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Бокс

В автокатастрофе под Киевом погиб известный украинский боксер

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Источник – Чемпион.

В автокатастрофе под Киевом погиб боксер Дмитрий Лесной. Он бывший участник боксерской команды Украинские атаманы.

Лесной был в автомобиле Daewoo, который выехал на запрещающий красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Audi.

В результате аварии 22-летний водитель и 24-летний пассажир Daewoo погибли на месте происшествия. Водитель второй машины находится в больнице.

Лесной – призер чемпионатов Украины по боксу. Выступал в весовой категории до 91 кг. Родом из Винницкой области.

Источник: champion.com.ua
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