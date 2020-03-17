В автокатастрофе под Киевом погиб известный украинский боксер

Источник – Чемпион.

В автокатастрофе под Киевом погиб боксер Дмитрий Лесной. Он бывший участник боксерской команды Украинские атаманы.

Лесной был в автомобиле Daewoo, который выехал на запрещающий красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Audi.

В результате аварии 22-летний водитель и 24-летний пассажир Daewoo погибли на месте происшествия. Водитель второй машины находится в больнице.

Лесной – призер чемпионатов Украины по боксу. Выступал в весовой категории до 91 кг. Родом из Винницкой области.