Соперник украинского боксера заболел коронавирусом

Очередной спортсмен заболел коронавирусом

#Коронавирус

Источник – isport.ua.

Хорватский тяжеловес Тони Филиппе заболел коронавирусов.

Об этом сообщает InsidetheGames.

Боксер принимал участие в лицензионном турнире на Олимпийские игры-2020 года, который проходил в Лондоне. В поединке 1/16 финала, который состоялся 15 марта, Филиппе проводил бой против украинца Олега Горскова.

Тогда хорват уступил раздельным решением судей, после чего покинул соревнования. Через некоторое время он прошел тест на коронавирус, который дал положительный результат.

Напомним, украинцы выиграли пять боев на турнире в Лондоне.