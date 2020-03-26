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Усик: Маску не ношу, потому что она разносит бактерии

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Александр Усик не почувствовал трудностей через карантин в связи с пандемией коронавирус

#Усик

Источник – newsone.ua.

Украинский боксер Александр Усик не носит маски несмотря на пандемию коронавирус.

Об этом рассказал сам боксер.

“Коронавирус никак на мне не отразился, я продолжаю тренироваться, я в закрытом помещении. У меня утром, в обед и вечером тренировки. У меня свой спортивный карантин. Я просто работаю и все. Я в город не выезжаю, я нахожусь на режимном объекте. Маску не ношу, потому что она разносит бактерии. У меня она есть, но я одеваю для красоты, просто чтобы скрыть что это я. А так, я в город не выезжаю”, – подытожил Усик.

Напомним, бой Усик – Чисора перенесут через коронавирус.

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Также, Усик в тройке лучших супертяжей мира.

Источник: champion.com.ua
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