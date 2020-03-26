Усик: Маску не ношу, потому что она разносит бактерии

Александр Усик не почувствовал трудностей через карантин в связи с пандемией коронавирус
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Источник – newsone.ua.
Украинский боксер Александр Усик не носит маски несмотря на пандемию коронавирус.
Об этом рассказал сам боксер.
“Коронавирус никак на мне не отразился, я продолжаю тренироваться, я в закрытом помещении. У меня утром, в обед и вечером тренировки. У меня свой спортивный карантин. Я просто работаю и все. Я в город не выезжаю, я нахожусь на режимном объекте. Маску не ношу, потому что она разносит бактерии. У меня она есть, но я одеваю для красоты, просто чтобы скрыть что это я. А так, я в город не выезжаю”, – подытожил Усик.
Напомним, бой Усик – Чисора перенесут через коронавирус.
Также, Усик в тройке лучших супертяжей мира.
Источник: champion.com.ua