Хэй: Чисора не думает о Джошуа, все мысли только о Усика

Британский супертяжеловес готовится к бою с украинцем

#Усик #Джошуа, #Чисора

Источник – BoxingScene.

Супертяжеловес Дерек Чисора не думает о возможном поединке с Энтони Джошуа, а нацелен на бой с Александром Усиком.

Об этом заявил менеджер британца Дэвид Хэй.

“Дерек сейчас не думает о Джошуа, мы это даже не обсуждаем. Вероятный бой с Энтони сейчас не имеет абсолютно никакого значения.

Все, что сейчас имеет значение, это бой против Александра Усика. Нельзя ждать боя с абсолютным чемпионом крузервейта и смотреть на других соперников”, – сказал Хэй.