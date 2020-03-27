Хэй: Чисора не думает о Джошуа, все мысли только о Усика

Британский супертяжеловес готовится к бою с украинцем
#Усик #Джошуа, #Чисора
Источник – BoxingScene.
Супертяжеловес Дерек Чисора не думает о возможном поединке с Энтони Джошуа, а нацелен на бой с Александром Усиком.
Об этом заявил менеджер британца Дэвид Хэй.
“Дерек сейчас не думает о Джошуа, мы это даже не обсуждаем. Вероятный бой с Энтони сейчас не имеет абсолютно никакого значения.
Все, что сейчас имеет значение, это бой против Александра Усика. Нельзя ждать боя с абсолютным чемпионом крузервейта и смотреть на других соперников”, – сказал Хэй.
Ранее, Джошуа самоізолювався через коронавирус.
Источник: champion.com.ua