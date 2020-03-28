Бой Джошуа – Фьюри может состояться в этом году

Об этом рассказал глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Гірн

#Джошуа, #Гірн

Источник – 24boxing.com.ua.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) может провести бой с Кубратом Пулевым или Тайсоном Фьюри.

Об этом рассказал глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Гірн.

“Прямо сейчас наш план – драться с Пулевым в июне или июле. А потом мы будем драться с Фьюри или с тем, у кого будет пояс WBC. Если поединок с Кубратом Пулевым не состоится, мы можем увидеть бой с Фьюри позднее этого года”, – сказал Гірн.

Ранее сообщалось, что бой Джошуа – Фьюри раньше февраля не состоится.

Напомним, Джошуа самоізолювався через коронавирус.