Суббота, 28 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксХэй: Всегда хотел подраться с Виталием Кличко
Бокс

Хэй: Всегда хотел подраться с Виталием Кличко

AdminНет комментариев
Добавлено

Дэвид Хэй прокомментировал силу братьев Кличко

#Кличко, #Хэй

Источник – ua.tribuna.com.

Ексчемпіон мира Дэвид Хэй указал на разницу между братьями Кличко.

Об этом рассказал сам боксер.

“Виталий больше хотел вступать в обмены, чем Владимир. Владимир знал свои сильные и слабые стороны. Младший брат понимал, что уязвим, когда пропускает слишком много ударов от больших супертяжей.

Владимир Кличко изобрел эффективный стиль: он сохранял свою мощь, не выбрасывая слишком много ударов. Когда соперники подбирались к нему вплотную, Владимир вішався на них. Он использовал свои превосходящие физические характеристики, был эффективен и фантастически делал свою работу.

Что произошло бы, если бы Виталий дрался с Владимиром? Это два разных бойца. Виталий хотел обмениваться ударами, поэтому я всегда стремился подраться с ним больше, чем с Владимиром. Он больше похож под мой стиль, чем Владимир, который всегда вел свои поединки на дистанции.

Виталий бы попытался нокаутировать меня, что повысило бы мои шансы донести удар. Фанаты мечтали, чтобы я подрался с Тайсоном Фьюри и Виталием Кличко. Мы сделали эти бои, но они так и не состоялись”, – сказал Хэй.

Ранее, Джошуа самоізолювався через коронавирус.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

один × 1 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Лопес указал на проблему Дэвиса

Судьба боя Чисора – Усик решится 30 марта

Бой Джошуа – Фьюри может состояться в этом году

Ломаченко посоветовал слушать рекомендации власти

Буценко не верит в слухи об опасности коронавирус

Закрыть