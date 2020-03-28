Хэй: Всегда хотел подраться с Виталием Кличко

Дэвид Хэй прокомментировал силу братьев Кличко

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Источник – ua.tribuna.com.

Ексчемпіон мира Дэвид Хэй указал на разницу между братьями Кличко.

Об этом рассказал сам боксер.

“Виталий больше хотел вступать в обмены, чем Владимир. Владимир знал свои сильные и слабые стороны. Младший брат понимал, что уязвим, когда пропускает слишком много ударов от больших супертяжей.

Владимир Кличко изобрел эффективный стиль: он сохранял свою мощь, не выбрасывая слишком много ударов. Когда соперники подбирались к нему вплотную, Владимир вішався на них. Он использовал свои превосходящие физические характеристики, был эффективен и фантастически делал свою работу.

Что произошло бы, если бы Виталий дрался с Владимиром? Это два разных бойца. Виталий хотел обмениваться ударами, поэтому я всегда стремился подраться с ним больше, чем с Владимиром. Он больше похож под мой стиль, чем Владимир, который всегда вел свои поединки на дистанции.

Виталий бы попытался нокаутировать меня, что повысило бы мои шансы донести удар. Фанаты мечтали, чтобы я подрался с Тайсоном Фьюри и Виталием Кличко. Мы сделали эти бои, но они так и не состоялись”, – сказал Хэй.