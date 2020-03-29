Ломаченко призвал рисовать кресты на дверях

Василий Ломаченко обратился к православным христианам

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Источник – ua.tribuna.com.

Чемпион WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко призвал православных христиан рисовать кресты на обратной стороне двери домов.

Об этом боксер рассказал в Іnstagram.

“Святые отцы горы Афон призывают сегодня всех православных христиан сделать крест на обратной стороне двери домов. Если у вас нет креста, то можете его сделать пальцем, обмакнув его в оливковое масло.

Это серьезно, потому что вчера был отслужен Параклис Божией Матери и эти указания были даны (открытые) самой Богородицей монахам на Святой горе”, – рассказал Ломаченко.