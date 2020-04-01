Лопес: Вы точно увидите мой бой с Ломаченко в этом году

Лопес уверен, что встретится с украинцем

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Источник – boxingnews24.com.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBO, WBA и WBC Василий Ломаченко встретится в следующем поединке с обладателем титула IBF Теофімо Лопесом в 2020 году.

Об этом заявил американец.

“Ребята, осенью или зимой, но вы точно увидите мой бой с Ломаченко в этом году. Скрестите пальцы. Оставайтесь в безопасности, мойте руки и не выходите из дома”, – сказал Лопес.

Напомним, Арум готов организовать бой Ломаченко – Дэвис.