Лопес: Вы точно увидите мой бой с Ломаченко в этом году

Лопес уверен, что встретится с украинцем
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Источник – boxingnews24.com.
Чемпион мира в легком весе по версиям WBO, WBA и WBC Василий Ломаченко встретится в следующем поединке с обладателем титула IBF Теофімо Лопесом в 2020 году.
Об этом заявил американец.
“Ребята, осенью или зимой, но вы точно увидите мой бой с Ломаченко в этом году. Скрестите пальцы. Оставайтесь в безопасности, мойте руки и не выходите из дома”, – сказал Лопес.
Напомним, Арум готов организовать бой Ломаченко – Дэвис.
Источник: champion.com.ua