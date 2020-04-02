Коронавирусом заболел российский тренер, который контактировал с Усиком

У Антона Кадушина подтвердился коронавирус

#Усик #коронавирус

Источник – Чемпион.

Российский тренер Антон Кадушин, который готовил Сергея Воробьева в поединке с украинцем Кареном Чухаджяном, заболел коронавирусов.

Об этом рассказал сам тренер в Instagram.

Первые симптомы у тренера появились 25 марта, а 28 марта диагноз был подтвержден. 18 марта Кадушина был в Лондоне, на лицензионном турнире на ОИ.

Перед возвращением домой Кадушина встретился в Великобритании с украинским супертяжем Александром Усиком.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ну что, вот и у меня подтвердили COVID-19 Хочу всех призвать к спокойствию и не поддаваться панике. Так как уже многие знают и пишут в Директ вопросы, попробую ответить здесь всем. Первые симптомы появились 25 марта, утром, поднялась температура 37,5 и сопровождалась сильной ломотой в теле и суствах, особенно в ногах. Вызвал скорую, сказал, что прилетел из Лондона 18 марта. Приехала скорая, сделали тест. Температура по ночам поднималась до 38, из симптомов был только заложен нос, кашля не было, отдышки и затруднения дыхания тоже. На фоне температуры 38 очень сильно болела голова. 28 марта мне позвонили и сказали, что мой мазок дал положительный результат. Приехали врачи, заполнили бумаги на карантин и сделали фото, взяли мазки у супруги и дочери. На сегодняшний день мое состояние оцениваю стабильным, температура прыгает от 38,4 по ночам и до 36,7 днем. Промываю нос мироместином и аквамарисом, с температурой борюсь Ибуклином, дышу физраствором через небулайзер. Все зависит от вашего иммунитета, думайте о хорошо и не поддавайтесь панике, меньше смотрите телевизор и всякие СМИ об этом вирусе, они тоже сильно нагнетают обстановку. Берегите себя, все будет хорошо💪🏽💪🏽💪🏽 Публикация вот Антон Кадушин (@antonkadushin) 1 Апр 2020 в 4:22 PDT

Отметим, что 2 недели назад Кадушин писал, что коронавируса нет, а существует только “хеппівірус”.

Напомним, сеть взорвал очередной скандал с Усиком.