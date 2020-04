Кличко назвал переломный момент своей карьеры

Боксер – о бое, который полностью изменил его жизнь

#Кличко

Источник – Чемпион.

Бой с Брюстером стал переломный момент, который полностью изменил дальнейшую карьеру украинского боксера Владимира Кличко.

Об этом заявил сам Владимир Кличко.

When I hit the deck against then turned champ Brewster, it all changed for me. Called – “Deadman Walking”, “Broken Man” and so on. Not defined by the “Nay Sayers”, triggered a FIRE that lead me to be the longest combined Heavyweight Champion in history. #FACEYourChallenge 🔥 pic.twitter.com/xGXAyFg1jo

— Klitschko (@Klitschko) April 5, 2020