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Бокс

Кроуфорд угрожает Спенсу: Обещаю вз’е**ть тебя, и никакого по пиву после боя

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Кроуфорд желает уничтожить Спэнса

#Спенс, #Кроуфорд

Про сорт здесь.

Источник – ESPN.

Обладатель пояса WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд не просто победит чемпиона IBF / WBC Эррола Спэнса (26-0, 21 КО), а деклассирует его.

Об этом заявил сам Теренс.

“Когда мы доберемся до ринга, я тебе навалять. Давай уже сделаем это. Ну и так, когда я обещаю вз’е**ть тебя, то я реально это собираюсь сделать: вз’е**ть тебя. Мне не нужны эти фейковые буче, когда все думают, что это у них по-настоящему, а мы потом, после боя, идем вместе в бар пропустить по пиву”, – сказал Кроуфорд.

Ранее, Уайлдер пообещал назвать причины поражения от Фьюри.

Источник: champion.com.ua

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