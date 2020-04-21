Кроуфорд угрожает Спенсу: Обещаю вз’е**ть тебя, и никакого по пиву после боя

Кроуфорд желает уничтожить Спэнса

#Спенс, #Кроуфорд

Про сорт здесь.

Источник – ESPN.

Обладатель пояса WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд не просто победит чемпиона IBF / WBC Эррола Спэнса (26-0, 21 КО), а деклассирует его.

Об этом заявил сам Теренс.

“Когда мы доберемся до ринга, я тебе навалять. Давай уже сделаем это. Ну и так, когда я обещаю вз’е**ть тебя, то я реально это собираюсь сделать: вз’е**ть тебя. Мне не нужны эти фейковые буче, когда все думают, что это у них по-настоящему, а мы потом, после боя, идем вместе в бар пропустить по пиву”, – сказал Кроуфорд.