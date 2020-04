Кличко: Три года назад я пожалел Джошуа

Владимир Кличко прокомментировал бой с Энтони Джошуа

#Кличко, #Иисус, #бокс

Источник – Чемпион.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко вспомнил свой последний бой в карьере против Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

Об этом украинский боксер рассказал в Тwitter.

3 years ago today, I let @anthonyfjoshua win. Felt sorry for the little guy, lol 😂. Joke. Great Champion, classic fight, we grew both tremendously since this match. Thanks fans for supporting both of us! #obsessed pic.twitter.com/3Qnk7tOS8s

— Klitschko (@Klitschko) April 29, 2020