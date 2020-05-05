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Бокс

Актер из Игры престолов дебютирует в профессиональном боксе

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У спортсменов возник конфликт из-за мировой рекорд в становой тяге и они решили выяснить отношения в ринге

#Гора, #Зверь, #бокс

Источник – Чемпион.

Исландский актер Хафтор Бйорнссон, который играл Грегора Клігана (Гору) в Игре Престолов, в сентябре 2021 года дебютирует в профессиональном боксе.

Об этом рассказал сам актер.

Его соперником станет британский стронгмен Эдди Холл по прозвищу Зверь.

“Это официально. Сентябрь 2021 года Лас-Вегас, штат Невада. Гора против Зверя. Следующие полтора года моей карьеры будут посвящены исключительно этому бою.

Я не могу дождаться, когда моя семья будет в ринг-сайде. Я иду за тобой”, – рассказал Бйорнссон.

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It’s official. September 2021 in Las Vegas Nevada, the Mountain vs the Beast. The next year and a half of my career will be solely dedicated towards this fight. I can’t wait to have my family ringside as I throw down. I’m coming for you @eddiehallwsm 🥊🏆 @reignbodyfuel @coresportsworld #WhoWillReign

Публикация вот Hafþór Júlíus Björnsson (@thorbjornsson) 4 Май 2020 в 10:04 PDT

Ранее, исландский актер поднял 501 кг – это новый мировой рекорд.

Источник: champion.com.ua
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