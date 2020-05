Актер из Игры престолов дебютирует в профессиональном боксе

У спортсменов возник конфликт из-за мировой рекорд в становой тяге и они решили выяснить отношения в ринге

Источник – Чемпион.

Исландский актер Хафтор Бйорнссон, который играл Грегора Клігана (Гору) в Игре Престолов, в сентябре 2021 года дебютирует в профессиональном боксе.

Об этом рассказал сам актер.

Его соперником станет британский стронгмен Эдди Холл по прозвищу Зверь.

It’s official. September 2021 in Las Vegas Nevada, the Mountain vs the Beast. The next year and a half of my career will be solely dedicated towards this fight. I can’t wait to have my family ringside as I throw down. I’m coming for you @eddiehallwsm 🥊🏆 @reignbodyfuel @coresportsworld #WhoWillReign

