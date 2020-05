Руис: Никто не верил, что я могу победить Джошуа

Боксер вспомнил, как соглашался на бой с Джошуа

Источник – Чемпион.

Никто не верил в успех Энди Руиса в бою против Энтони Джошуа, когда бывший чемпион мира заменил Джарелла Миллера и отобрал у соперника три чемпионских титула.

Об этом заявил сам американский боксер.

Просмотреть это сообщение в Instagram

Расширение ближайшие примерно 1 year ago, I got the call that I would be facing Joshua as a last minute replacement for Big Baby Miller. Nobody believed I would win. I was a 13 to 1 underdog. I обменивались сообщениями Eddie Hearn directly for this opportunity. I stayed positive and continued to work hard even though everyone doubted me. Of course the haters were hating (and always will, that’s what haters do) Moral of the story is stay positive, work hard, ignore the haters, believe in yourself and believe in god. Anything is possible… ANYTHING! 🇲🇽🏆🥊 #teamdestroyer

Сообщение, распространенный Andy Ruiz Jr (@andy_destroyer13) 3 Мая 2020 г. в 9:29 PDT