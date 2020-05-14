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Бокс

Редкач опубликовал коллаж Ломаченко с Путиным и вызвал Василия на бой

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Украинец желает заменить Лопеса в бою с Ломаченко

#Редкач, #Ломаченко

Источник – Чемпион.

Боксер Иван Редкач готов заменить соперника Василия Ломаченко Теофімо Лопеса, который заявил, что через коронавирус бой с украинцем не состоится.

Об этом заявил сам Редкач.

“Вася, переходи в 140 фунтов, рад буду тебя видеть в новом весе. Как раз ты хотел промежуточный бой перед Темофіо Лопесом. Давай сделаем”, – написал Редкач.

Также боксер опубликовал коллаж с Василием Ломаченко в окружении президента РФ Владимира Путина и Дмитрия Медведева.

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КАРТИНА МАСЛОМ 🎨 БОИ ОТМЕНИЛИ У БРАТА ВО ХРИСТЕ 🤦♂️💨Вася переходы в 140 фунтов рад буду тебя видеть в новом весе 👿 как раз ты хотел промежуточный Боги перед Темофио Лопесом давай сделаем 🤜🏾🤛🏾

Сообщение, распространенный Killer Ivan Redkach (@ivan_redkach_11) 14 Мая 2020 г. в 3:20 PDT

Ранее, Усик и Ломаченко были включены в базу данных сайта Миротворец.

Источник: champion.com.ua
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