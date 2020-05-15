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Грицай решил пропиариться на имени Усика – Бурсак

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#Усик #Грицай

Источник – xsport.ua.

Богдан Грицай просто решил попиариться на имени Александра Усика.

Так считает украинский боксер Максим Бурсак.

Важно: Янина Соколова сделала Усику неожиданное предложение!

“Это он, наверное, решил пропиариться на имени Саши, это все в сети запулит. Не могу понять смысла этого.

Саня – спортсмен, для которого спорт – это бизнес. Он выходит в ринг и ему платят за это деньги, там 1-1,5 миллиона долларов. Кто заплатит за бой с Грицаем? Дайте мне 1 миллион долларов и я тоже с Грицаем буду драться. Но кто платить будет, кто купит трансляцию, кто профинансирует?

Ну а просто драться Сане, чтобы побить Грицая. Ну побьет он его и что это ему даст? Саня зарабатывает деньги, это его бизнес, он много лет шел к тому, чтобы стать абсолютным чемпионом мира и зарабатывать деньги. А тут какой-то парень молодой вышел и зовет в клетку биться. И что? Зачем оно нужно?

Это не потому, что Саня боится. Я даже не думаю, что по правилам бокса ему нужен этот бой. Вообще игнорировать нужно, потому что пиариться парень просто будет”, – сказал Бурсак.

Напомним, Богдан Грицай вызвал Усика на бой без правил после того, как боксер опубликовал видео, где бьет вымышленного критика. Александр ответил, что готов с ним драться только по правилам бокса. Позже борец показал октагон, который собрала его команда для его боя с Усиком.

Источник: champion.com.ua
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