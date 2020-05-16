Четыре боксеры покинули Sparta Boxing Promotion

Вячеслав Сенченко прокомментировал прекращение сотрудничества с Sparta Boxing Promotion
#Sparta Boxing Promotion
Источник – xsport.ua.
Бывший чемпион мира и действующий тренер Вячеслав Сенченко и четверо боксеров прекратили сотрудничество с компанией Sparta Boxing Promotion.
Об этом рассказал сам тренер.
“Андрей Великовский, Карен Чухаджян, Зоравор Петросян, Егор Великовский, и я как тренер, больше не представляем Sparta Boxing Promotion. Инвесторы и промоутеры, дали ребятам возможность дальше самостоятельно выбирать себе менеджера и промоутерскую компанию”, – рассказал Сенченко.
Напомним, гонорары Ломаченко могут резко сократиться.
Источник: champion.com.ua