Четыре боксеры покинули Sparta Boxing Promotion

Вячеслав Сенченко прокомментировал прекращение сотрудничества с Sparta Boxing Promotion

#Sparta Boxing Promotion

Источник – xsport.ua.

Бывший чемпион мира и действующий тренер Вячеслав Сенченко и четверо боксеров прекратили сотрудничество с компанией Sparta Boxing Promotion.

Об этом рассказал сам тренер.

“Андрей Великовский, Карен Чухаджян, Зоравор Петросян, Егор Великовский, и я как тренер, больше не представляем Sparta Boxing Promotion. Инвесторы и промоутеры, дали ребятам возможность дальше самостоятельно выбирать себе менеджера и промоутерскую компанию”, – рассказал Сенченко.

Напомним, гонорары Ломаченко могут резко сократиться.