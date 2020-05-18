Правозащитник: Усик и Ломаченко – это представители совковой малороссии

Маринович считает, что боксеры опасны и должны покинуть страну

#Усик #Ломаченко

Источник – expres.online.

Позиция боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко является позицией врагов украинской государственности.

Об этом заявил правозащитник и бывший политзаключенный Мирослав Маринович.

“Позиция Усика и Ломаченко – это позиция врагов украинской государственности. Оба парня являются четкими представителями совковой малороссии. Кроме того, ранее Усик скептически говорил о декоммунизации в Украине, будто не понимая, что коммунизм принес много жертв украинскому народу.

Я бы хотел, чтобы эти двое покинули Украину. Усик и Ломаченко – опасны для государства. И не надо прикрываться лозунгами, якобы они прославляют Украину в спорте. Извините, но не надо нас так прославлять. Езжайте к России. А если не едете, то я надеюсь, что наступит то время, когда вы ответите за свои антиукраинские поступки”, – отметил Маринович.