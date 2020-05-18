Понедельник, 18 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксПравозащитник: Усик и Ломаченко – это представители совковой малороссии
Бокс

Правозащитник: Усик и Ломаченко – это представители совковой малороссии

AdminНет комментариев
Добавлено

Маринович считает, что боксеры опасны и должны покинуть страну

#Усик #Ломаченко

Источник – expres.online.

Позиция боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко является позицией врагов украинской государственности.

Об этом заявил правозащитник и бывший политзаключенный Мирослав Маринович.

“Позиция Усика и Ломаченко – это позиция врагов украинской государственности. Оба парня являются четкими представителями совковой малороссии. Кроме того, ранее Усик скептически говорил о декоммунизации в Украине, будто не понимая, что коммунизм принес много жертв украинскому народу.

Я бы хотел, чтобы эти двое покинули Украину. Усик и Ломаченко – опасны для государства. И не надо прикрываться лозунгами, якобы они прославляют Украину в спорте. Извините, но не надо нас так прославлять. Езжайте к России. А если не едете, то я надеюсь, что наступит то время, когда вы ответите за свои антиукраинские поступки”, – отметил Маринович.

Ранее екснардеп Украины Ирина Фарион выразила большое возмущение, что “существо с отбитым мозгом, на фамилия Усик, гордо заявила, что он Александр, а не Александр”.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

8 − один =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Известный телеведущий: Усик и Ломаченко сильные в ринге, но очень слабенькие в умственном жанре

Усик взял на себя обязательства перед ФСБ – Твердохлеб

Сабо – об отношении Усика и Ломаченко: Это ненормально, Россия напала на Украину

Начались переговоры о третий бой Холифилда и Тайсона

Украинский боксер: О боксе в нашей стране услышали благодаря Усику и Ломаченко

Закрыть