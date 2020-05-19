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Бокс

Холифилд: Посвящаю возвращения в ринг маме

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Боксер продолжает подготовку к возвращению в бокс

#Холифилд

Источник – Чемпион.

57-летний американский боксер Эвандер Холифилд посвятит возвращение в ринг своей маме.

Об этом заявил сам спортсмен.

“Я посвящаю свое возвращение маме. Женщине, которая дала мне инструменты, необходимые для того, чтобы стать чемпионом, и любовь, которая была мне нужна, чтобы вырастить мой характер и сделать меня тем, кем я сегодня есть”, – написал Холифилд.

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I’m dedicating my comeback to my mother❤️The woman that gave me the tools I needed to become a champion and the love I needed to mold my character into the man I am today 💯💪🏿🥊

Сообщение, распространенный Evander Holyfield (@evanderholyfield) 18 Мая 2020 г. в 5:21 PDT

Ранее сообщалось, что Холифилд намерен вернуться в бокс.

Источник: champion.com.ua
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