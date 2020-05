Холифилд: Посвящаю возвращения в ринг маме

Боксер продолжает подготовку к возвращению в бокс

#Холифилд

Источник – Чемпион.

57-летний американский боксер Эвандер Холифилд посвятит возвращение в ринг своей маме.

Об этом заявил сам спортсмен.

I’m dedicating my comeback to my mother❤️The woman that gave me the tools I needed to become a champion and the love I needed to mold my character into the man I am today 💯💪🏿🥊

