Холифилд: Посвящаю возвращения в ринг маме

Боксер продолжает подготовку к возвращению в бокс
#Холифилд
Источник – Чемпион.
57-летний американский боксер Эвандер Холифилд посвятит возвращение в ринг своей маме.
Об этом заявил сам спортсмен.
“Я посвящаю свое возвращение маме. Женщине, которая дала мне инструменты, необходимые для того, чтобы стать чемпионом, и любовь, которая была мне нужна, чтобы вырастить мой характер и сделать меня тем, кем я сегодня есть”, – написал Холифилд.
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I’m dedicating my comeback to my mother❤️The woman that gave me the tools I needed to become a champion and the love I needed to mold my character into the man I am today 💯💪🏿🥊
Ранее сообщалось, что Холифилд намерен вернуться в бокс.
Источник: champion.com.ua