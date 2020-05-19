Холифилд: Посвящаю возвращения в ринг маме

Боксер продолжает подготовку к возвращению в бокс

#Холифилд

Источник – Чемпион.

57-летний американский боксер Эвандер Холифилд посвятит возвращение в ринг своей маме.

Об этом заявил сам спортсмен.

“Я посвящаю свое возвращение маме. Женщине, которая дала мне инструменты, необходимые для того, чтобы стать чемпионом, и любовь, которая была мне нужна, чтобы вырастить мой характер и сделать меня тем, кем я сегодня есть”, – написал Холифилд.