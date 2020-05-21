Бриггс: Я буду драться с Тайсоном

Официально назначен бой с участием легенды бокса
#Тайсон #Бриггс
Источник – fightnews.com.
Бывший чемпион мира в тяжелом весе Шеннон Бриггс проведет выставочный бой против бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Майка Тайсона.
Об этом заявил сам Бриггс.
“Я только что говорил с Майком Тайсоном. Мы сделаем это. Это официально.
Вы увидите, как это произойдет. Это будет битва. Это будет грохот в джунглях. Мы позволим заговорить нашим кулакам”, – сказал Бриггс.
Напомним, Холифилд назвал условие боя с Тайсоном.
Источник: champion.com.ua