Бриггс: Я буду драться с Тайсоном

Официально назначен бой с участием легенды бокса

#Тайсон #Бриггс

Источник – fightnews.com.

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Шеннон Бриггс проведет выставочный бой против бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Майка Тайсона.

Об этом заявил сам Бриггс.

“Я только что говорил с Майком Тайсоном. Мы сделаем это. Это официально.

Вы увидите, как это произойдет. Это будет битва. Это будет грохот в джунглях. Мы позволим заговорить нашим кулакам”, – сказал Бриггс.