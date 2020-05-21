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Бриггс: Я буду драться с Тайсоном

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Официально назначен бой с участием легенды бокса

#Тайсон #Бриггс

Источник – fightnews.com.

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Шеннон Бриггс проведет выставочный бой против бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Майка Тайсона.

Об этом заявил сам Бриггс.

“Я только что говорил с Майком Тайсоном. Мы сделаем это. Это официально.

Вы увидите, как это произойдет. Это будет битва. Это будет грохот в джунглях. Мы позволим заговорить нашим кулакам”, – сказал Бриггс.

Напомним, Холифилд назвал условие боя с Тайсоном.

Источник: champion.com.ua
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