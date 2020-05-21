Лопес-старший: Ломаченко не уважает меня, не уважает моего сына

Украинский чемпион уже сломлен психологически

#Лопес, #Ломаченко

Источник – vringe.com.

Украинского боксера Василия Ломаченко запомнят не за два золота, а за то, как Теофімо Лопес побьет его.

Отец и тренер боксера Лопеса Теофімо-старший

“Все говорили, что я наркоман. Что я долбанный курильщик. А теперь, где мы сейчас? Где мы? Понимаете? Мы продолжим свой ход. Это только начало. Почему, вы думаете, Ломаченко так плохо о нас отзывается. Я никогда не видел, чтобы он плохо говорил о ком-то. Почему Лома отвечает нам? Вы никогда не видели, как он отвечает другим. Понимаете?

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Все дело в том, что я внутри его головы. С ним все кончено. Занавес. Его не помнят за эти две золотые медали, которые ему дали. Его запомнят за то, как мой сын надиратиме ему зад. Я сказал это еще два года назад. И он назвал нас клоунами. Он не уважает меня, не уважает моего сына. Я разве не уважаю его отца? Мне кажется, я никогда не говорил о его отце”, – сказал Лопес-старший.

Напомним, Лопес хочет драться с Хейни после победы над Ломаченко.