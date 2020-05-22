Бывший чемпион UFC бросил вызов легендарному Тайсону

Белорус не против встретиться с американцем
#Кириллов, #Тайсон
Источник – vringe.com.
Бывший чемпион UFC 41-летний ветеран-тяжеловес из Беларуси Андрей Орловский готов встретиться на ринге с легендарным 53-летним Майком Тайсоном.
Об этом заявил белорусский спортсмен.
“Он – настоящая легенда. Его постер висел в моей комнате. Я не готов к полному бою против него по правилам бокса. Если мы договоримся о один раунд бокса и одном раунде по правилам ММА, то тогда может и получится”, – отметил Орловский.
Ранее, Тайсон провести бой с Шенноном Бриггсом.
Напомним, Холифилд назвал условие боя с Тайсоном.
Источник: champion.com.ua