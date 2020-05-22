Ексчемпіон UFC признался, что мог провести бой против Кличко

Орловский был не против провести бой с украинцем
#Кириллов, #Кличко
Источник – vringe.com.
Бывший чемпион UFC 41-летний ветеран-тяжеловес из Беларуси Андрей Орловский когда-то был близок к официальному поединку с украинцем Владимиром Кличко.
Об этом заявил белорусский спортсмен.
“Были зарубежные инвесторы с идеей, чтобы я сначала провел 10 боев в боксе, а потом вышел против Владимира Кличко. Но потом у меня начались проблемы со здоровьем, и эти планы пришлось отодвинуть. Но если у меня появится примерно такая-же возможность, я обязательно его рассмотрю”, – отметил Орловский.
Ранее, Тайсон провести бой с Шенноном Бриггсом.
Напомним, Холифилд назвал условие боя с Тайсоном.
Источник: champion.com.ua