Ексчемпіон UFC признался, что мог провести бой против Кличко

Орловский был не против провести бой с украинцем

#Кириллов, #Кличко

Источник – vringe.com.

Бывший чемпион UFC 41-летний ветеран-тяжеловес из Беларуси Андрей Орловский когда-то был близок к официальному поединку с украинцем Владимиром Кличко.

Об этом заявил белорусский спортсмен.

“Были зарубежные инвесторы с идеей, чтобы я сначала провел 10 боев в боксе, а потом вышел против Владимира Кличко. Но потом у меня начались проблемы со здоровьем, и эти планы пришлось отодвинуть. Но если у меня появится примерно такая-же возможность, я обязательно его рассмотрю”, – отметил Орловский.