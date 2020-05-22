Пятница, 22 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксЕксчемпіон UFC признался, что мог провести бой против Кличко
Бокс

Ексчемпіон UFC признался, что мог провести бой против Кличко

AdminНет комментариев
Добавлено

Орловский был не против провести бой с украинцем

#Кириллов, #Кличко

Источник – vringe.com.

Бывший чемпион UFC 41-летний ветеран-тяжеловес из Беларуси Андрей Орловский когда-то был близок к официальному поединку с украинцем Владимиром Кличко.

Об этом заявил белорусский спортсмен.

“Были зарубежные инвесторы с идеей, чтобы я сначала провел 10 боев в боксе, а потом вышел против Владимира Кличко. Но потом у меня начались проблемы со здоровьем, и эти планы пришлось отодвинуть. Но если у меня появится примерно такая-же возможность, я обязательно его рассмотрю”, – отметил Орловский.

Ранее, Тайсон провести бой с Шенноном Бриггсом.

Читайте также:  Ломаченко сохранил лидерство в рейтинге P4P

Напомним, Холифилд назвал условие боя с Тайсоном.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

2 × четыре =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Президент WBC: Мы внесем Майка Тайсона в рейтинг

Красюк: Приложу все усилия, чтобы Беринчик стал чемпионом мира

Красюк: Думаю, что возвращение Кличко на ринг возможно

Гірн: Наша задача – сделать третий бой Канело с Головкиным

Линарес: Первый, с кем хотел бы подраться, – Ломаченко

Закрыть