Красюк: Думаю, что возвращение Кличко на ринг возможно

Украинец может стать самым возрастным чемпионом мира

#Красюк, #Кличко

Источник – Инстаграм XSport.

Бывший чемпион мира Владимир Кличко мог бы вернуться в профессиональный бокс.

Такое мнение высказал промоутер Александр Красюк.

“Возможно ли возвращение Владимира Кличко? Говорю свою субъективную точку зрения. Я думаю, что так. Я не ссылаюсь ни на инсайдерскую информацию. Он сам как-то заявлял, что может вернуться для того, чтобы войти в историю, как самый возрастной чемпион мира”, – сказал Красюк.