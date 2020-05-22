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Бокс

Красюк: Думаю, что возвращение Кличко на ринг возможно

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Украинец может стать самым возрастным чемпионом мира

#Красюк, #Кличко

Источник – Инстаграм XSport.

Бывший чемпион мира Владимир Кличко мог бы вернуться в профессиональный бокс.

Такое мнение высказал промоутер Александр Красюк.

“Возможно ли возвращение Владимира Кличко? Говорю свою субъективную точку зрения. Я думаю, что так. Я не ссылаюсь ни на инсайдерскую информацию. Он сам как-то заявлял, что может вернуться для того, чтобы войти в историю, как самый возрастной чемпион мира”, – сказал Красюк.

Напомним, братьев Кличко пригласили на боксерский турнир легенд.

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Ранее Тайсону пообещали миллион долларов за возвращение на ринг.

Источник: champion.com.ua
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