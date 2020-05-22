Красюк: Думаю, что возвращение Кличко на ринг возможно

Украинец может стать самым возрастным чемпионом мира
#Красюк, #Кличко
Источник – Инстаграм XSport.
Бывший чемпион мира Владимир Кличко мог бы вернуться в профессиональный бокс.
Такое мнение высказал промоутер Александр Красюк.
“Возможно ли возвращение Владимира Кличко? Говорю свою субъективную точку зрения. Я думаю, что так. Я не ссылаюсь ни на инсайдерскую информацию. Он сам как-то заявлял, что может вернуться для того, чтобы войти в историю, как самый возрастной чемпион мира”, – сказал Красюк.
Напомним, братьев Кличко пригласили на боксерский турнир легенд.
Ранее Тайсону пообещали миллион долларов за возвращение на ринг.
Источник: champion.com.ua