Пятница, 22 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксКрасюк: Приложу все усилия, чтобы Беринчик стал чемпионом мира
Бокс

Красюк: Приложу все усилия, чтобы Беринчик стал чемпионом мира

AdminНет комментариев
Добавлено

Денис может войти в историю украинского и мирового бокса

#Беринчик, #Красюк

Источник – Инстаграм XSport.

Денис Беринчик должен стать одним из боксеров, которые после золота Олимпиады стали звездами в профессиональном боксе.

Об этом заявил промоутер Александр Красюк.

“Приложу все усилия, чтобы Беринчик не просто побоксував за титул, а чтобы он стал чемпионом мира, защитил титул и вошел в историю Украины как один из олимпийских чемпионов, которые проявили себя в профессиональном боксе”, – сказал Красюк.

Напомним, Беринчик призвал подписать петицию о блокировании доступа к сексу в Украине.

Читайте также:  Амир Хан готов завершить карьеру боксера

Ранее Гірн отказался организовывать бои Тайсона.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

20 − 14 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Красюк: Думаю, что возвращение Кличко на ринг возможно

Гірн: Наша задача – сделать третий бой Канело с Головкиным

Линарес: Первый, с кем хотел бы подраться, – Ломаченко

Я верю, что Сондерс способен победить Канело, – Гірн

Редкач: Рад представлять Украину на другом континенте

Закрыть