Красюк: Приложу все усилия, чтобы Беринчик стал чемпионом мира

Денис может войти в историю украинского и мирового бокса

#Беринчик, #Красюк

Источник – Инстаграм XSport.

Денис Беринчик должен стать одним из боксеров, которые после золота Олимпиады стали звездами в профессиональном боксе.

Об этом заявил промоутер Александр Красюк.

“Приложу все усилия, чтобы Беринчик не просто побоксував за титул, а чтобы он стал чемпионом мира, защитил титул и вошел в историю Украины как один из олимпийских чемпионов, которые проявили себя в профессиональном боксе”, – сказал Красюк.

Напомним, Беринчик призвал подписать петицию о блокировании доступа к сексу в Украине.

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