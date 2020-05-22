Красюк: Приложу все усилия, чтобы Беринчик стал чемпионом мира

Денис может войти в историю украинского и мирового бокса
#Беринчик, #Красюк
Источник – Инстаграм XSport.
Денис Беринчик должен стать одним из боксеров, которые после золота Олимпиады стали звездами в профессиональном боксе.
Об этом заявил промоутер Александр Красюк.
“Приложу все усилия, чтобы Беринчик не просто побоксував за титул, а чтобы он стал чемпионом мира, защитил титул и вошел в историю Украины как один из олимпийских чемпионов, которые проявили себя в профессиональном боксе”, – сказал Красюк.
Напомним, Беринчик призвал подписать петицию о блокировании доступа к сексу в Украине.
Ранее Гірн отказался организовывать бои Тайсона.
Источник: champion.com.ua