Колесник – об обращении Соколовой к Усику: Вижу желание хайпануть на имени всемирно известного украинца

Колесник ответила на слова журналистки Соколовой

#Усик #Колесник

Источник – Tribuna.com.

Журналистка Янина Соколова желает хайпануть на имени всемирно известного украинца Александра Усика, который прославляет нашу страну.

Об этом заявила украинский боец ММА Елена Колесник.

“В нападках Янины на Сашу я вижу желание хайпануть на имени всемирно известного украинца, который прославляет нашу страну. Ради чего? Ради хайпа на его заслуги для поднятия рейтинга своей лживой, никому не интересной программы.

Мое мнение, что спортсмен должен тренироваться и прославлять страну, дело обычных граждан – работать и обеспечивать семьи, дело политики – защищать наших граждан, обеспечивать рабочие места, а журналисты – правдиво освещать ситуацию во всей стране.

Я не понимаю почему вы, Янина и другие журналисты, задаете вопрос “чей Крым?” Усику и Марув. Почему вы не спросите это у предателя Родины – господина П. Порошенко.

Мои друзья и родственники а ****** т (в шоке – прим.) От ситуации в стране. Почему они должны ехать за границу, чтобы подтирать летнем, хоть и, возможно, милом, европейцу жопу.

Моя ситуация следующая: я, как и многие украинцы, не имею возможности вернуться домой. Государственные деятели предлагают специальные рейсы по специальным ценам. Задаешь себе вопрос: “Что продать специально – душу дьяволу или почку, чтобы уехать за 750 или 800 евро домой?” И рейс был только один.

Янина, если вы действительно хотите получить спортивный пендель, подзатыльник или просто подраться, я предлагаю Вам свои услуги.

Если понадобится на кого-то хайпануть, кого-то задеть, то я приеду, только спецрейс еще организуйте по нормальным ценам”, – сказала Колесник.