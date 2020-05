Ломаченко провел тренировку для детей

Источник – Чемпион.

Чемпион WBA, WBC Franchise, WBO в легком весе Василий Ломаченко встретился с воспитанниками Федерации бокса Одессы.

Они провели совместную тренировку в Заливе, где юные боксеры проводят сбор.

