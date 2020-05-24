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Ломаченко провел тренировку для детей

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Источник – Чемпион.

Чемпион WBA, WBC Franchise, WBO в легком весе Василий Ломаченко встретился с воспитанниками Федерации бокса Одессы.

Важно: Ломаченко требует оставить Киево-Печерскую лавру в подчинении УПЦ МП

Они провели совместную тренировку в Заливе, где юные боксеры проводят сбор.

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Юные боксеры из @boxingfederationodessa потренировалось вместе с @lomachenkovasiliy 💪 Ребята проводят сбор в Затоке 👏 #украинскийбокс #ломаченко #дети #лакипанчнет #ukrainianboxing #loma #lomachenko #luckypunchnet

Shared A post by LuckyPunch: ЕЩЕ БОЛЬШЕ БОКСА (@luckypunchnet) on May 23, 2020 at 11:59вечера PDT

Источник: champion.com.ua
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