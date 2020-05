Кличко подтвердил сотрудничество с Холифилдом

Легендарный украинец вошел в команду ветерана

Украинец Владимир Кличко помогает Эвандеру Холифилду в его возвращении на ринг.

Об этом заявил сам украинец.

You wanna know what’s the “Real Deal”? WILLPOWER! Physical power 💪🏼 and brain power🧠 are equal in importance. Age is just a number!!! @evanderholyfield #willpower #brainandpower #facethechallenge #challengemaster

