Дата следующего боя Постола зависит от сроков его возвращения в США

Постол может вернуться на ринг уже в июле

#Рамирес, #Постол

Источник – isport.ua.

Поединок Виктора Постола с обладателем титулов WBC и WBO в полусреднем весе Хосе Карлосом Рамирес может состояться во второй или третью неделю июля.

Об этом сообщает Boxing Scene.

Дата поединка зависит от того, как быстро получится Виктору Постолу добраться в США, чтобы возобновить тренировки под руководством Фредди Роача. В настоящее время в США закрыты границы, но их могут открыть для топовых спортсменов.

Поединок может пройти в Лас-Вегасе или Калифорнии.

В последний раз поединок между Постолом и Рамиресом был назначен на 9 мая, однако позже был перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавирус.

Ранее сообщалось, что Рамирес планирует изменить вес после боя с Постолом.