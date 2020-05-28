Дата следующего боя Постола зависит от сроков его возвращения в США

Постол может вернуться на ринг уже в июле
#Рамирес, #Постол
Источник – isport.ua.
Поединок Виктора Постола с обладателем титулов WBC и WBO в полусреднем весе Хосе Карлосом Рамирес может состояться во второй или третью неделю июля.
Об этом сообщает Boxing Scene.
Дата поединка зависит от того, как быстро получится Виктору Постолу добраться в США, чтобы возобновить тренировки под руководством Фредди Роача. В настоящее время в США закрыты границы, но их могут открыть для топовых спортсменов.
Поединок может пройти в Лас-Вегасе или Калифорнии.
В последний раз поединок между Постолом и Рамиресом был назначен на 9 мая, однако позже был перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавирус.
Ранее сообщалось, что Рамирес планирует изменить вес после боя с Постолом.