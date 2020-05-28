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Бокс

Дата следующего боя Постола зависит от сроков его возвращения в США

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Постол может вернуться на ринг уже в июле

#Рамирес, #Постол

Источник – isport.ua.

Поединок Виктора Постола с обладателем титулов WBC и WBO в полусреднем весе Хосе Карлосом Рамирес может состояться во второй или третью неделю июля.

Об этом сообщает Boxing Scene.

Дата поединка зависит от того, как быстро получится Виктору Постолу добраться в США, чтобы возобновить тренировки под руководством Фредди Роача. В настоящее время в США закрыты границы, но их могут открыть для топовых спортсменов.

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Поединок может пройти в Лас-Вегасе или Калифорнии.

В последний раз поединок между Постолом и Рамиресом был назначен на 9 мая, однако позже был перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавирус.

Ранее сообщалось, что Рамирес планирует изменить вес после боя с Постолом.

Источник: champion.com.ua
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