Определилась дата боя Поветкин – Вайт

Поветкин – Вайт будут драться в бойцовском лагере Гирная
#Поветкин, #Вайт, #Гірн
Источник – sport.ua.
Российский супертяжеловес Александр Поветкин в следующем бою встретится с британцем Ділліаном Уайтом.
Об этом рассказал британский промоутер Эдди Гірн.
“Вайт – Поветкин сразятся на 4-й неделе нашего Fight Camp, в августе. Если не брать во внимание их, то больших имен пока не будет. Но хочется, чтобы у нас был такой великий бой в списке”, – сказал Гірн.
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Источник: champion.com.ua