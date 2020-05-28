Четверг, 28 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксОпределилась дата боя Поветкин – Вайт
Бокс

Определилась дата боя Поветкин – Вайт

AdminНет комментариев
Добавлено

Поветкин – Вайт будут драться в бойцовском лагере Гирная

#Поветкин, #Вайт, #Гірн

Источник – sport.ua.

Российский супертяжеловес Александр Поветкин в следующем бою встретится с британцем Ділліаном Уайтом.

Об этом рассказал британский промоутер Эдди Гірн.

“Вайт – Поветкин сразятся на 4-й неделе нашего Fight Camp, в августе. Если не брать во внимание их, то больших имен пока не будет. Но хочется, чтобы у нас был такой великий бой в списке”, – сказал Гірн.

Ранее Чисора указал на условие боя с Усиком.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

тринадцать + 15 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Владимир Кличко потроллил Бриггса

Когда пройдет поединок Уайт – Поветкин

Алиев решился перед дебютным боем

Дата следующего боя Постола зависит от сроков его возвращения в США

Гірн планирует следующий бой Усика на август

Закрыть