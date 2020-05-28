Определилась дата боя Поветкин – Вайт

Поветкин – Вайт будут драться в бойцовском лагере Гирная

#Поветкин, #Вайт, #Гірн

Источник – sport.ua.

Российский супертяжеловес Александр Поветкин в следующем бою встретится с британцем Ділліаном Уайтом.

Об этом рассказал британский промоутер Эдди Гірн.

“Вайт – Поветкин сразятся на 4-й неделе нашего Fight Camp, в августе. Если не брать во внимание их, то больших имен пока не будет. Но хочется, чтобы у нас был такой великий бой в списке”, – сказал Гірн.