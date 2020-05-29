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Перспективный украинский боксер согласился на операцию руки

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Черкашин вернется на ринг не раньше осени

#Черкашин

Источник – isport.ua.

В понедельник перспективный украинский боксер, который выступает в Польше, Федор Черкашин перенесет операцию на правой руке.

Об этом сообщает его промоутер Анджей Василевский.

Черкашин с травмой правой руки проводит бои с сентября прошлого года. После операции Федор не сможет в течение нескольких недель бить правой рукой в полную силу, но он не собирается прекращать тренировки.

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Черкашин выиграл один бой этого года, победив Патрика Мэнди. Черкашин может вернуться на ринг, возможно, только осенью.

Ранее украинец заявил, что сопернику еще нужно попасть в цель, а потом надеяться на нокаут.

Напомним, Чисора выражал желание помочь Поветкину подготовиться к бою с Уайтом.

Источник: champion.com.ua
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