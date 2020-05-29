Перспективный украинский боксер согласился на операцию руки

Черкашин вернется на ринг не раньше осени

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Источник – isport.ua.

В понедельник перспективный украинский боксер, который выступает в Польше, Федор Черкашин перенесет операцию на правой руке.

Об этом сообщает его промоутер Анджей Василевский.

Черкашин с травмой правой руки проводит бои с сентября прошлого года. После операции Федор не сможет в течение нескольких недель бить правой рукой в полную силу, но он не собирается прекращать тренировки.

Черкашин выиграл один бой этого года, победив Патрика Мэнди. Черкашин может вернуться на ринг, возможно, только осенью.

Ранее украинец заявил, что сопернику еще нужно попасть в цель, а потом надеяться на нокаут.

Напомним, Чисора выражал желание помочь Поветкину подготовиться к бою с Уайтом.