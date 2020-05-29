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Под бой Усика ищут новое место проведения

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Промоутеры рассматривают разные варианты

#Усик #Гірн

Источник – Sky Sports.

Первым большим боем после возвращения должен стать поединок Диллиан Уайт – Александр Поветкин.

Об этом заявил промоутер Эдди Гірн.

“Бой Джошуа не можно будет организовать на большом стадионе. Ищем меньшую локацию. Несмотря на интерес других стран, абсолютный приоритет – бой в Англии.

Возможно, все-таки удастся провести его с небольшим числом зрителей. Но это уже все планы на осень – сентябрь или октябрь.

Первым большим боем после возвращения должен стать поединок Диллиан Уайт – Александр Поветкин. Он должен состояться в июле в Англии, но без болельщиков.

Для боя Александр Усик – Дерек Чисора ищут место не в Англии”, – сказал Гірн.

Ранее Чисора указал на условие боя с Усиком.

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Напомним, Чисора выражал желание помочь Поветкину подготовиться к бою с Уайтом.

Источник: champion.com.ua
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