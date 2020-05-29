Под бой Усика ищут новое место проведения

Промоутеры рассматривают разные варианты
#Усик #Гірн
Источник – Sky Sports.
Первым большим боем после возвращения должен стать поединок Диллиан Уайт – Александр Поветкин.
Об этом заявил промоутер Эдди Гірн.
“Бой Джошуа не можно будет организовать на большом стадионе. Ищем меньшую локацию. Несмотря на интерес других стран, абсолютный приоритет – бой в Англии.
Возможно, все-таки удастся провести его с небольшим числом зрителей. Но это уже все планы на осень – сентябрь или октябрь.
Первым большим боем после возвращения должен стать поединок Диллиан Уайт – Александр Поветкин. Он должен состояться в июле в Англии, но без болельщиков.
Для боя Александр Усик – Дерек Чисора ищут место не в Англии”, – сказал Гірн.
Ранее Чисора указал на условие боя с Усиком.
Напомним, Чисора выражал желание помочь Поветкину подготовиться к бою с Уайтом.