Тайсон Фьюри рассказал, как нокаутирует Джошуа

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри сообщил, что намерен нокаутировать чемпиона WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа.

По его словам, Джошуа является сильным и мощным, но ему немного не хватает работы ног.

«Я считаю, что нокаутирую Джошуа во втором или третьем раунде. Когда я впервые по нему попаду, его ноги пустятся в пляс. Затем я накинусь на него, как это делал толстый малый (Энди Руис – прим.). Легко, никаких забот», – приводит слова Фьюри talkSPORT.

Также он добавил, что Джошуа буде нокаутирован левым хуком в висок.