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Бокс

Тайсон Фьюри рассказал, как нокаутирует Джошуа

Сергей СумскойНет комментариев
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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри сообщил, что намерен нокаутировать чемпиона WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа.

По его словам, Джошуа является сильным и мощным, но ему немного не хватает работы ног.

«Я считаю, что нокаутирую Джошуа во втором или третьем раунде. Когда я впервые по нему попаду, его ноги пустятся в пляс. Затем я накинусь на него, как это делал толстый малый (Энди Руис – прим.). Легко, никаких забот», – приводит слова Фьюри talkSPORT.

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Также он добавил, что Джошуа буде нокаутирован левым хуком в висок.

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Тэги: Тайсон Фьюри
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