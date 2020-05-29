Уткин: Не понимаю, почему пресса превратила жизнь Усика на ад

Российский футбольный комментатор поддержал украинского боксера

#Уткин, #Усик

Источник – sport.ua.

Присоединение Крыма – как минимум, сомнительное с точки зрения закона, а скорее всего и незаконное действие.

Об этом заявил российский футбольный комментатор Василий Уткин.

“Чей Крым? Крымчан. И попробуйте возразить. Я очень хорошо понимаю, что присоединение Крыма – как минимум, сомнительное с точки зрения закона, а скорее всего и незаконное действие. Но мне все это очень напоминает разговоры о том, как у мужа забрали жену, когда он был в запое. Понимаете, чувства у него сохранились, но жена от него ушла. Он говорит: “Ну как ты мог, ты же мой сосед? Я, ведь всего лишь запил, но я же вернусь подобное.

Я понимаю, что есть объективно существующие границы. Это место, где собирают налоги. Но, собственно говоря, я ничего не слышал о крымских партизан. Я уверен, что там не все здорово устроено, но, по-моему, в массе своей там люди не очень хотят жить с Украиной.

Ну это же просто ад, в который превратила украинская пресса жизни Александра Усика. Я даже не знаю, как бы я правильно себя вел на его месте. Я очень красноречив, юркий, но и я порой не знаю, как дать ответ на вопрос, чтобы тебя просто давать покой. А он ведь, ко всему прочему, еще и боксер. Каким бы он не был развитым, но любят и ценят его не за то, что он хорошо говорит”, – отметил Уткин.