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Мейвезер признан лучшим боксером в истории бокса

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BoxRec опубликовал компьютерный рейтинг боксеров

#Мейвезер

Источник – Чемпион.

В независимом компьютерном рейтинге за всю историю бокса Флойд Мейвезер обошел Мэнни Паккьяо, Карлос Монзон и Мухаммеда Али.

Об этом сообщает BoxRec.

Отметим, что кроме Пакьяо, в ТОП-10 не оказалось ни одного действующего боксера.

Ранее Мейвезер заявлял, что прекратите преследовать старика Пакьяо.

Источник: champion.com.ua
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