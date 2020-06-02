Мейвезер признан лучшим боксером в истории бокса

BoxRec опубликовал компьютерный рейтинг боксеров

#Мейвезер

Источник – Чемпион.

В независимом компьютерном рейтинге за всю историю бокса Флойд Мейвезер обошел Мэнни Паккьяо, Карлос Монзон и Мухаммеда Али.

Об этом сообщает BoxRec.

Отметим, что кроме Пакьяо, в ТОП-10 не оказалось ни одного действующего боксера.

According to @BoxRec, here are the top 10 boxers of all-time

🥊🤔 1. Floyd Mayweather

2. Manny Pacquiao

3. Carlos Monzon

4. Muhammad Ali

5. Sugar Ray Robinson

6. Bernard Hopkins

7. Joe Louis

8. Archie Moore

9. Oscar De La Hoya

10. Julio Ceasar Chavezhttps://t.co/niApAatBDo — Legit.ng (@legitngnews) June 2, 2020

Ранее Мейвезер заявлял, что прекратите преследовать старика Пакьяо.