Редкач: В США на улице перестрелки, ограбления, машины горят

Боксер рассказал о массовых протестах в США
#Редкач, #США
Источник – Чемпион.
Весь интернет и социальные медиа завалены страшными видео массовые протесты в США.
Об этом заявил известный украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач.
“Пока вы мирно спали, в США начался полный пи****. Протесты, перестрелки – ограбления магазинов, а дальше стычки с полицией и такие, что уже появились жертвы по всей стране и с одной, и с другой стороны. Машины и дома горят. Весь интернет и социальные медиа завалены страшными видео. У нас в Лос-Анджелесе ввели комендантский час со вчерашнего вечера, вызвана национальная гвардия. Вертолеты, вой сирен – вот такие у нас выходные.
Что делать, я пока не знаю”, – написал Редкач в Instagram.
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Пока вы мирно спали, в США начался полный пиздец. Протесты перестрелки -грабежи магазинов, а далее стычки с полицией да такие, что уже появились жертвы по всей стране и с одной и с другой стороны. Машины и дома горят. Весь интернет и социальные медиа завалены страшными видео. У нас в Лос-Анджелесе ввели комендантский час со вчерашнего вечера, вызвана национальная гвардия. Вертолеты, вой сирен и — вот такие у нас выходные. Что делать, я пока не знаю.
Напомним, что в конце мая в США прокатилась волна протестов из-за убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда.
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