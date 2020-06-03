Редкач: В США на улице перестрелки, ограбления, машины горят

Боксер рассказал о массовых протестах в США

#Редкач, #США

Источник – Чемпион.

Весь интернет и социальные медиа завалены страшными видео массовые протесты в США.

Об этом заявил известный украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач.

“Пока вы мирно спали, в США начался полный пи****. Протесты, перестрелки – ограбления магазинов, а дальше стычки с полицией и такие, что уже появились жертвы по всей стране и с одной, и с другой стороны. Машины и дома горят. Весь интернет и социальные медиа завалены страшными видео. У нас в Лос-Анджелесе ввели комендантский час со вчерашнего вечера, вызвана национальная гвардия. Вертолеты, вой сирен – вот такие у нас выходные.

Что делать, я пока не знаю”, – написал Редкач в Instagram.