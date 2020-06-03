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Бокс

Редкач: В США на улице перестрелки, ограбления, машины горят

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Боксер рассказал о массовых протестах в США

#Редкач, #США

Источник – Чемпион.

Весь интернет и социальные медиа завалены страшными видео массовые протесты в США.

Об этом заявил известный украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач.

“Пока вы мирно спали, в США начался полный пи****. Протесты, перестрелки – ограбления магазинов, а дальше стычки с полицией и такие, что уже появились жертвы по всей стране и с одной, и с другой стороны. Машины и дома горят. Весь интернет и социальные медиа завалены страшными видео. У нас в Лос-Анджелесе ввели комендантский час со вчерашнего вечера, вызвана национальная гвардия. Вертолеты, вой сирен – вот такие у нас выходные.

Что делать, я пока не знаю”, – написал Редкач в Instagram.

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Пока вы мирно спали, в США начался полный пиздец. Протесты перестрелки -грабежи магазинов, а далее стычки с полицией да такие, что уже появились жертвы по всей стране и с одной и с другой стороны. Машины и дома горят. Весь интернет и социальные медиа завалены страшными видео. У нас в Лос-Анджелесе ввели комендантский час со вчерашнего вечера, вызвана национальная гвардия. Вертолеты, вой сирен и — вот такие у нас выходные. Что делать, я пока не знаю.

Сообщение, распространен The Killer Ivan Redkach (@ivan_redkach_11) 31 Мая 2020 г. в 9:11 PDT

Напомним, что в конце мая в США прокатилась волна протестов из-за убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда.

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Источник: champion.com.ua
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