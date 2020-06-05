Беринчик: Большая часть нашего населения необразованная и неграмотная

Боксер поделился своими мыслями о ситуации в Украине

#Беринчик

Источник – Чемпион.

Украинское население даже разобраться не могут во многих вопросах, которые им подбрасывает телевизор.

Об этом заявил украинский боксер Денис Беринчик.

“Некоторым странам по 50-300 лет и они так хорошо развиваются, а мы 1500 лет живем и не можем свои рамсы собрать.

Или спортсмены могут изменить ситуацию в стране? Наверное только своим поведением можно спастись самому и спасти тысячи над тобой. А быть у овец пастухом, если сами овцы не хотят чего-то светлого и доброго…

Это трудно сделать. Большая часть нашего населения необразованная, неграмотная, интеллектуально не мыслят. Они даже разобраться не могут во многих вопросах, которые им подбрасывает телевизор”, – сказал Беринчик.