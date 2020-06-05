Пакьяо может подняться в средний вес ради встречи с Головкиным

Роуч не советует филиппинца этого делать

#Пакьяо, #Головкин

Источник – Metro.

Чемпион мира по версии WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо может сменить весовую категорию.

Об этом заявил тренер боксера Фредди Роуч.

“У Пакьяо есть одна особенность: он не хочет побеждать любого. Он желает драться с лучшими, с топовыми бойцами.

Возможно, он захочет подняться чуть выше и подраться с Геннадием Головкиным или кем-то из бойцов, которых сейчас считают лучшими в мире. Пакьяо все еще желает быть лучшим.

Нет, я бы не советовал Мэнни переходить. Это было бы немного безумно. Но переход в полусредний вес в свое время тоже был рискованным. Люди набрасывались на меня: Зачем ты переходишь с ним в 147 фунтов? Однако Пакьяо выглядел в этом дивизионе очень органично, он без труда делал вес”, – сказал Роуч.