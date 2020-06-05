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Бокс

Президент WBC: У Уайта еще будет шанс провести титульный бой

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Сулейман высказался о ситуации в хевівейті

#Вайт

Источник – Boxing Scene.

Диллиан Уайт, который обвинил президента WBC Маурисио Сулеймана в нежелании организовать ему титульный бой с Тайсоном Фьюри, еще проведет поединок за пояс.

Об этом заявил функционер.

“Организация будет рассматривать каждый случай отдельно. Мы знаем, что Уайт является временным чемпионом и обязательным претендентом на титул. В Диллиан еще будет шанс – он должен выйти в ринг до февраля 2021 года. Но сначала этого парня ждет встреча с Александром Поветкиным”, – отметил Сулейман.

Напомним, что в следующем поединке Уайт должен был встретиться с россиянином Александром Поветкиным, однако из-за пандемии коронавирус бой перенесли на неопределенное время.

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Ранее, Фьюри стал самым высокооплачиваемым боксером года.

Источник: champion.com.ua
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