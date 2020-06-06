Джошуа вышел на протест Black Lives Matter на костылях

Британский супертяжеловес принял участие в протесте Black Lives Matter
#Джошуа
Источник – Metro.
Британский супертяжеловес Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) принял участие в протесте Black Lives Matter в Вотфорді на костылях.
Об этом сообщает Metro.
“Энтони почувствовал легкое покалывание в колене во время тренировки. Брекет – это мера по рекомендации врача. Затем его дополнительно проверят, но пока нет никаких серьезных опасений”, – доложили из лагеря Джошуа.
Напомним, Джошуа рассказал, что помешало Кличко стать самым известным боксером в мире
Источник: champion.com.ua