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Бокс

Джошуа вышел на протест Black Lives Matter на костылях

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Британский супертяжеловес принял участие в протесте Black Lives Matter

#Джошуа

Источник – Metro.

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) принял участие в протесте Black Lives Matter в Вотфорді на костылях.

Об этом сообщает Metro.

“Энтони почувствовал легкое покалывание в колене во время тренировки. Брекет – это мера по рекомендации врача. Затем его дополнительно проверят, но пока нет никаких серьезных опасений”, – доложили из лагеря Джошуа.

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Напомним, Джошуа рассказал, что помешало Кличко стать самым известным боксером в мире

Источник: champion.com.ua
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