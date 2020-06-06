Гарсия: Мне не выгодна победа над любым, кроме Линареса

Райан в очень коварной ситуации

#Гарсия #Линарес

Источник – Boxing Scene.

Американский боксер легкого веса Райан Гарсия не может получить бой с Лінаресом через ограничения на поездки.

Об этом он заявил порталу Boxing Scene.

“Я в очень коварной ситуации, Вы знаете, очевидно, я не могу получить бой с Лінаресом через ограничения на поездки и еще много чего. Но, вы знаете, я определенно не получу никакой выгоды за любую победу, если это будет не Линарес”, – сказал Гарсия.

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“И даже если бы это был он, давайте будем честными, люди уже подготовили оправдание. Они скажут, что Линарес – старый, что у него слабый подбородок. Я уже готов к подобному Но то, что я знаю – не важно, с кем я борюсь. Я буду продолжать двигаться вперед до тех пор, пока я на ринге “, – подытожил боксер.

Напомним, Линарес хочет реванша с Ломаченко.