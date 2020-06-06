Кличко против коронавирус: игру скачали более 2 миллионов пользователей

Источник – Чемпион.

В марте 2020-го года сообщество FreeGen разработала игру Kyiv vs Corona. Игра была создана, чтобы во время строгого карантина украинцы могли интересно провести время дома, а также расслабиться и отвлечься от тревожных новостей.

Игра Kyiv vs Corona позволяет каждому пользователю почувствовать себя настоящим героем и чемпионом, ведь в ней можно преодолеть пандемию с помощью боксерской перчатки. Также используются и другие инструменты: гантели, антисептик, мыло. Главная задача — защитить иммунитет и побороть вирус. Одним из персонажей игры выступает мэр Киева Виталий Кличко, именно он помогает побороть вирус. Победителем считается тот, кто сумел преодолеть 5 пандемий. По результатам игры составляется турнирная таблица. Лучшие игроки награждаются призами.

Kyiv vs Corona подходит для любого возраста. Механика игры нативно понятна, а для управления хватит одного пальца. Чтобы поиграть, можно воспользоваться ботом @freegengamebot или запустить миссию с любого браузера компьютера, планшета или смартфона по ссылке.

1 июня общее количество загрузок Kyiv vs Corona достигло 2 миллионов. Игра стала популярной не только в Украине, но и в США, Австралии, Европе и России.

Несмотря на то, что карантин ослабляют, борьба с вирусом продолжается. Поэтому решающая битва еще впереди. Разработчики обещают в скором времени новые игровые приключения и эмоции в борьбе за здоровье планеты. Присоединяйтесь и выигрывайте крутые призы!

Отметим, что игра создана на платформе FreeGen reality, где сосредоточены захватывающие приключения, миссии и игры для жителей и гостей Киева и Украины. Все миссии, которые находятся недалеко от дома, можно увидеть на карте. Миссии могут находиться в парке, соседнем кафе, супермаркете и т.д. Игры бывают разной сложности и представляют собой викторины, головоломки, гонки, пространственные миссии с перемещением по городу с мгновенными призами от кафе и локаций, которые вы посещаете в процессе выполнения миссии. А на заработанную криптовалюту можно купить множество классных вещей в магазине призов. Кроме того, на платформе каждый пользователь может самостоятельно разместить свою игру и предложить сценарий миссии.