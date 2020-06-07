Арум анонсировал приезд Ломаченко в США

Боб Арум прокомментировал подготовку к бою Ломаченко – Лопес

#Ломаченко, #Зеленский, #Арум

Источник – xsport.ua.

Чемпиона WBC, WBO и WBA Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) в скором времени прибудет в США и продолжит подготовку к своему следующему поединку с обладателем пояса IBF Теофімо Лопесом (15-0, 12 КО).

Об этом рассказал промоутер Боб Арум.

“Пока боксеры находятся за пределами США, наши возможности ограничены. Другими словами, мы не можем запустить самолеты. У меня нет никакого влияния на Белый дом, чтобы снять ограничения на путешествия. Но как только появится воля, возникнут варианты. Например, я знаю, что Василий Ломаченко прилетит в США в июне. Я не знаю, когда вернутся британцы и канадцы. Сейчас это не зависит от нас.

Все боксеры, которые желают прилететь в США, участвовать в боксерских шоу и продолжать свои карьеры, вместе с советниками должны самостоятельно найти способ, как это сделать. Мы помогаем как можем, но наше влияние очень ограничено”, – отметил Арум.