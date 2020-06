Фьюри и Джошуа разделят гонорар поровну в первом бою

Победитель получит 60% в реванше

#Фьюри, #Джошуа

Источник – Чемпион.

Чемпионы мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа договорились о разделе гонорара 50 на 50 в первом бою.

Об этом сообщает Майк Коппінджер.

В матче-реванше победитель первого поединка получит 60% гонорара, а проигравший – 40%.

Sources: Tyson Fury and Anthony Joshua have an agreement in principle for a two-fight deal with a 50-50 financial split in the first bout; 60-40 in favor of the winner in rematch. Both fights must take place in 2021. Fury’s advisor, Daniel Kinahan, and Eddie Hearn negotiated pact

— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) June 10, 2020