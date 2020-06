Украинец бросил вызов Портера

Источник – Чемпион.

Украинский боксер Иван Редкач вызвал на бой бывшего чемпиона мира американца Шона Портера.

Об этом Редкач сообщил в Instagram.

@showtimeshawnp @porterhyperformance Shaw Porter, you had a hard match with Danny Garcia. 12 rounds action. I had 12 rounds pack action. You had 12 hard rounds with Spence !! Yet we must see between us two is there is a knockout winner ! Are you up to this ??? @mikecoppinger @elieseckbach @showtimeboxing @wbcboxing @wbcmoro @premierboxing @tgbpromotionss @woodsy1069 @jack.mosley.900 @pbconfox @foxsports

Публикация от The Killer Ivan Redkach (@ivan_redkach_11) 16 Июн 2020 в 1:26 PDT