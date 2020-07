Сондерс отказался от боя с Альваресом

Британец не согласился идти на снижение гонорара

#Сондерс, #Альварес

Источник – Чемпион.

Чемпион WBO в суперсреднем весе Билли Джо Сондерс отказался от поединка против чемпиона WBA в среднем дивизионе Сауля Канело Альвареса.

Об этом заявил журналист Майк Коппінджер.

Breaking: Billy Joe Saunders tells @TheAthleticBOX he’s withdrawing from consideration for the Canelo Alvarez fight on Sept. 12, citing inability to properly train during pandemic. @bjsaunders_ had a deal to defend title или Canelo on May 2https://t.co/nbbdf8dQ5S pic.twitter.com/yaAcD587f8

— Mike Coppinger (@MikeCoppinger) July 2, 2020