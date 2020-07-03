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Уайт: Я победил Фьюри два раза за день

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Боксер вспомнил свой спарринг с Тайсоном Фьюри

#Фьюри, #Вайт

Источник – talkSPORT.

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт находился в тренировочном лагере Тайсона Фьюри перед его боем с Дэвидом Хэем.

Об этом заявил сам британский боксер.

“Он [Фьюри] готовился к бою с Дэвидом Хэем. Тренер хотел, чтобы Фьюри оказывал на меня давление, как на Хэя. Но он был разочарован, потому что я бил его.

Я победил его два раза за день. Он был очень расстроен, он плакал. Ему потом тренер сказал: “Слушай, если ты сейчас таким занимаешься, то Хэй нокаутирует тебя. Так что соберись и продолжай”, – рассказал Вайт.

Ранее, бой Фьюри – Уайлдер запланирован на декабрь.

Источник: champion.com.ua
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