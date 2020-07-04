Атлас: Гвоздику больше не нужно драться

Потому что так украинец будет обманывать себя и людей, которые его окружают

#Гвоздик, #Атлас

Источник – THE FIGHT with Teddy Atlas.

Если у Александра Гвоздика нет необходимости проводоти поединки, то ему больше не нужно сражаться.

Такое мнение высказал экс-тренер украинца Тедди Атлас.

“Я хочу, чтобы он был счастлив. Александр – честный парень, он бьется в честных боях, живет честной жизнью. Ему больше не нужно сражаться, если в этом нет необходимости. Потому что так ты будешь обманывать себя и людей, которые тебя окружают. Не хочется быть в ситуации, когда в один день он будет сидеть в углу, я посмотрю ему в глаза, а там ничего нет”, – сказал Атлас.

Напомним, Гвоздик – о возвращении в бокс: Никогда не говори никогда.