Де Ла Хойя назвал сроки возвращения на ринг

Оскар Де Ла Хойя прокомментировал возвращение в бокс

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Источник – isport.ua.

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя планирует вернуться в ринг, чтобы провести несколько выставочных боев.

Об этом рассказал сам боксер.

“Я думаю о камбэке каждый день. Скажу больше, я уже тренируюсь и занимаюсь бегом. Когда состоится бой? Точного ответа у меня нет. Возможно, уже в этом году, возможно, в начале следующего. Но как бы там не было, я обязательно выйду в ринг.

Через две недели я начну спарринги. Посмотрим, как я буду себя чувствовать, когда у меня под глазом появится синяк”, – рассказал Де Ла Хойя.