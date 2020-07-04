Де Ла Хойя назвал сроки возвращения на ринг

Оскар Де Ла Хойя прокомментировал возвращение в бокс
#Де Ла Хойя
Источник – isport.ua.
Бывший чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя планирует вернуться в ринг, чтобы провести несколько выставочных боев.
Об этом рассказал сам боксер.
“Я думаю о камбэке каждый день. Скажу больше, я уже тренируюсь и занимаюсь бегом. Когда состоится бой? Точного ответа у меня нет. Возможно, уже в этом году, возможно, в начале следующего. Но как бы там не было, я обязательно выйду в ринг.
Через две недели я начну спарринги. Посмотрим, как я буду себя чувствовать, когда у меня под глазом появится синяк”, – рассказал Де Ла Хойя.
Отметим, что 47-летний Де Ла Хойя завершил карьеру в 2008 году.
Ранее сообщалось, что Де Ла Хойя собирается вернуться в бокс.