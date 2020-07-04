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Де Ла Хойя назвал сроки возвращения на ринг

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Оскар Де Ла Хойя прокомментировал возвращение в бокс

#Де Ла Хойя

Источник – isport.ua.

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя планирует вернуться в ринг, чтобы провести несколько выставочных боев.

Об этом рассказал сам боксер.

“Я думаю о камбэке каждый день. Скажу больше, я уже тренируюсь и занимаюсь бегом. Когда состоится бой? Точного ответа у меня нет. Возможно, уже в этом году, возможно, в начале следующего. Но как бы там не было, я обязательно выйду в ринг.

Через две недели я начну спарринги. Посмотрим, как я буду себя чувствовать, когда у меня под глазом появится синяк”, – рассказал Де Ла Хойя.

Отметим, что 47-летний Де Ла Хойя завершил карьеру в 2008 году.

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Ранее сообщалось, что Де Ла Хойя собирается вернуться в бокс.

Источник: champion.com.ua
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