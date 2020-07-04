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Бокс

Кэмпбелл: Могу боксировать намного лучше, чем в бою с Ломаченко

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Люк заверил, что готов к поединку с Гарсией

#Кэмпбелл, #Ломаченко

Источник – Mirror.

Люк Кэмпбелл будет рад победить в предстоящем бою с Райаном Гарсией за титул временного чемпиона WBC.

Об этом заявил сам Люк.

“Я буду рад победить Гарсию. Он – очень перспективный боксер, которому удалось собрать вокруг себя много хайпа. В 21 год я не мог делать то, что делает он, поскольку не был так развит физически. Я был ребенком на тот момент и выглядел как 14-летний школьник.

Сейчас мне 32 года, и я чувствую себя на 24. Зрелый боксер, которому многое нужно доказать в боксе. Гарсия выглядит большим для легкого веса, он обладает сильным ударом. Но это все, что Он может предложить. У него же не было достойных оппонентов.

Мне удалось сделать огромный шаг вперед за это время. Кто-то считает, что я хорошо дрался с Ломаченко, ведь тогда большинство раундов были очень конкурентными, но я могу боксировать лучше, чем в том бою”, – сказал Кэмпбелл.

Бой Кэмпбелла с Ломаченко состоялся в августе 2019 года. Тогда украинец одержал победу решением судей.

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Напомним, Арум назвал дату боя Ломаченко – Лопес.

Источник: champion.com.ua
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